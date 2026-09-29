Napoli, l’America’s Cup spinge il turismo internazionale

Napoli punta oggi sulla vetrina internazionale dell’America’s Cup. Nel Race Village la DMO Napoli ha riunito istituzioni e associazioni in un panel promosso dall’Assessorato al Turismo. Le regate preliminari hanno misurato accoglienza, organizzazione e partecipazione. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di “una straordinaria opportunità”, chiedendo il coinvolgimento della città. L’assessora al Turismo Teresa Armato ha indicato occupazione alberghiera del 100% ed extralberghiera all’85%: “Ora lavoriamo all’America’s Cup 2027”.

La professoressa Valentina Della Corte dell’Osservatorio Turistico Urbano ha segnalato una quota straniera superiore al 40%, con Stati Uniti e mercati asiatici in crescita. Federalberghi Napoli, Abbac, Aigab e Atex hanno posto l’accento su servizi, patrimonio, sinergia pubblico privato e occupazione giovanile e sulla capacità dei grandi eventi di generare valore.