Msc Crociere partner della America’s Cup 2027 a Napoli

Msc Crociere annuncia una nuova partnership globale con la 38ª America’s Cup, diventando Global Cruises Partner dell’evento che animerà il golfo di Napoli nel 2027.

L’accordo conferisce a Msc i diritti di partnership e di visibilità a livello mondiale per l’intero programma dell’America’s Cup, comprese le Preliminary Regattas, le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, la Challenger Selection Series e le regate finali del Match.

Pierfrancesco Vago, executive chairman Msc Cruises, ha dichiarato: “Questa partnership porta Msc Cruises in uno degli scenari più iconici dello sport internazionale, in un momento particolarmente significativo, con il ritorno dell’America’s Cup nel Mediterraneo e il suo arrivo a Napoli. Ci offre una piattaforma distintiva per coinvolgere ospiti, partner e pubblico in tutto il mondo, accomunati da una passione condivisa per il mare, la performance e l’innovazione.”

L’annuncio rappresenta l’ultimo step nella strategia globale di sponsorizzazione sportiva di Msc Cruises. Nel 2024, Explora Journeys, ad esempio, è stato Global Partner della Louis Vuitton 37ª America’s Cup a Barcellona, oltre a essere partner di Emirates Team New Zealand. Il portfolio di sponsorizzazioni sportive della Compagnia comprende inoltre il ruolo di Msc Cruises quale Global Partner di Formula 1, Premium Partner del BWT Alpine Formula One Team e Official Main Partner del Tudor Pro Cycling Team.