Italo alza il velo sui nuovi treni Avelia Stream di Alstom

Si apre un nuovo capitolo nella lunga storia che lega Alstom a Italo. Intervenendo a InnoTrans 2026, il ceo di Italo, Gianbattista La Rocca, e Michele Viale, managing director di Alstom in Italia, hanno presentato in anteprima 12 nuovi treni ad alta velocità in arrivo prossimamente nella flotta del vettore ferroviario.

Si tratta dei convogli Avelia Stream, attualmente in costruzione negli stabilimenti Alstom di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna.

Una novità che dimostra la solidità della partnership in essere tra le due aziende. “Nel 2008 abbiamo scelto Alstom per intraprendere questo viaggio a suo modo unico. Grazie all’arrivo di Italo, l’Italia è stato il primo Paese europeo ad introdurre la concorrenza sull’alta velocità ferroviaria, divenendo un esempio da seguire - ha dichiarato il ceo di Italo, Gianbattista La Rocca -. Con Alstom condividiamo una visione di mobilità che guarda al futuro, condivisa e sostenibile. Il nostro obiettivo è quello di offrire sicurezza, affidabilità e comfort al viaggiatore, innovando costantemente. Siamo partiti con 25 treni AGV, abbiamo scelto nuovamente Alstom quando abbiamo investito su 26 treni Evo, fino ad arrivare al recente ordine di altri 12 modelli Alstom Avelia Stream dedicati al mercato italiano, che cominceranno ad essere operativi dalla fine del prossimo anno portando così la nostra flotta a 63 treni”.

I servizi per i passeggeri

La collaborazione tra le due società si estende anche al miglioramento dell’esperienza dei passeggeri grazie a Nomad Digital, società del Gruppo Alstom, che supporta Italo nello sviluppo di soluzioni di connettività di nuova generazione e servizi digitali.

Tra queste, l’introduzione di una piattaforma di connettività ibrida che integra reti 5G e tecnologia satellitare Starlink, offrendo ai viaggiatori una connessione internet più affidabile e performante, anche lungo le tratte più complesse.

“La forza della partnership tra Alstom e Italo risiede nella fiducia che abbiamo costruito nel tempo e nella nostra capacità di evolvere insieme - ha affermato ha dichiarato Michele Viale, managing director di Alstom Italia -. È una collaborazione fondata sulla responsabilità condivisa e sulla comune determinazione a trasformare ogni nuova sfida in un’opportunità di progresso e innovazione. Dietro ogni traguardo raggiunto in questo percorso ci sono le nostre persone, la cui competenza, passione e dedizione contribuiscono a trasformare la visione in realtà e a plasmare il futuro dell’alta velocità ferroviaria”.