Club Med apre le vendite per l’estate, ecco le novità

Club Med si prepara all’apertura vendite per l’estate 2027, in programma dal 13 al 16 ottobre 2026, con diverse novità.

Ai clienti il t.o. dà la possibilità di bloccare il prezzo al momento della prenotazione e accedere alla migliore tariffa garantita della stagione, per tutte le date di partenza e in tutti i Resort Club Med, con riduzioni fino al 20%.

“Con l’apertura vendite - commenta Rabeea Ansari, managing director Southern Europe di Club Med - vogliamo offrire a chi pianifica per tempo più libertà di scelta tra date, camere e destinazioni, insieme alla certezza della migliore tariffa della stagione. Ma soprattutto vogliamo che nessuno debba rinunciare a prenotare per timore che i propri programmi cambino. Per questo siamo gli unici sul mercato a garantire, con ‘Liberi di cambiare’, la possibilità di modificare gratuitamente destinazione e date del soggiorno fino a 8 giorni prima della partenza”.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione, tra le novità in primo piano spiccano Sudafrica e Borneo. Sulla Dolphin Coast del KwaZulu-Natal, a Nord di Durban, Club Med South Africa Beach & Safari introduce un’esperienza inedita per il brand, combinando mare, sport e safari.

Debutterà a fine 2026 anche Club Med Borneo, a Kuala Penyu, nello stato malese di Sabah. Immerso in 17 ettari di natura, tra una spiaggia di sabbia bianca e una riserva di mangrovie, il resort sarà un punto di partenza per esplorare il territorio e la cultura locale.

Alle nuove aperture si affiancano i resort recentemente rinnovati di Club Med Les Boucaniers, storico indirizzo del brand nei Caraibi, affacciato sulla spiaggia di Pointe Marin in Martinica con vista sul Rocher du Diamant, e Club Med Palmiye, in Turchia, incastonato tra il Mediterraneo e i Monti del Tauro.

Tra le proposte per l’estate 2027 torna protagonista anche Club Med 2, il veliero a cinque alberi che effettua itinerari tra Italia, Corsica e Grecia. Tra questi, una crociera speciale dedicata all’osservazione dell’eclissi totale di sole del 2 agosto 2027, al largo della Tunisia.

Accanto alle novità si confermano infine alcune delle destinazioni più apprezzate dai viaggiatori Club Med: Seychelles e Maldive. Sull’isola privata di Sainte Anne, all’interno del Parco Marino Nazionale e a pochi minuti di barca da Mahé, Club Med Seychelles offre un soggiorno immerso nella natura tropicale, tra snorkeling, kayak, escursioni nella vegetazione e spiagge incontaminate.

Alle Maldive, Club Med Kani, nell’atollo di Malé Nord, e Club Med Finolhu, con le sue ville su palafitta della gamma Exclusive Collection, propongono due modi diversi di vivere una delle destinazioni più iconiche dell’Oceano Indiano, tra mare cristallino, snorkeling e immersioni, sport nautici e relax.