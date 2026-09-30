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Boscolo Tours apre alle estensioni individuali in Sudamerica

Boscolo Tours apre alle estensioni individuali in Sudamerica
Il deserto di Atacama

Dal 2027 parte il progetto pilota in Sudamerica per Boscolo Tours, che apre la possibilità di estendere i viaggi di gruppo a livello individuale: “Abbiamo scelto di essere specializzati nei viaggi accompagnati di posizionamento medio-alto, ma c’è una fascia di clientela che chiede sempre più estensioni non solo al mare, ma verso mete arricchenti e fortemente caratterizzanti dell’itinerario personale” afferma il direttore commerciale Salvatore Sicuso.

Tra le proposte di nicchia figurano Panama dal Guatemala, le Isole Galápagos dal Perù, dall’Ecuador o dall’isola di Pasqua, il remoto arcipelago di Fernando de Noronha con spiagge a numero chiuso al largo della costa del Brasile, il deserto di Atacama in Cile, l’Argentina andina, la città sacra di Caral in Perù e Villa de Leyva in Colombia.

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