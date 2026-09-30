Boscolo Tours apre alle estensioni individuali in Sudamerica

Dal 2027 parte il progetto pilota in Sudamerica per Boscolo Tours, che apre la possibilità di estendere i viaggi di gruppo a livello individuale: “Abbiamo scelto di essere specializzati nei viaggi accompagnati di posizionamento medio-alto, ma c’è una fascia di clientela che chiede sempre più estensioni non solo al mare, ma verso mete arricchenti e fortemente caratterizzanti dell’itinerario personale” afferma il direttore commerciale Salvatore Sicuso.
Tra le proposte di nicchia figurano Panama dal Guatemala, le Isole Galápagos dal Perù, dall’Ecuador o dall’isola di Pasqua, il remoto arcipelago di Fernando de Noronha con spiagge a numero chiuso al largo della costa del Brasile, il deserto di Atacama in Cile, l’Argentina andina, la città sacra di Caral in Perù e Villa de Leyva in Colombia.
Remo Vangelista