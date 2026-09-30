Volonline lancia Expirium, nuovo brand per le esperienze

Un nuovo brand per Volonline Group. L’operatore amplia il proprio perimetro alle experience con il lancio di Expirium, nuovo brand dedicato a tour, attività, escursioni, attraction ed esperienze in destinazione.

Con Expirium, Volonline aggiunge quindi un nuovo tassello alla propria strategia di sviluppo del prodotto, puntando sulle esperienze in destinazione come leva di differenziazione, personalizzazione e creazione di valore per il canale b2b.

Expirium propone un catalogo che riunisce migliaia di attività, escursioni e visite guidate selezionate e prenotabili in tempo reale, affiancate da un’offerta più specialistica di esperienze costruite su richiesta ad hoc da parte dei product manager del tailor made. Dalle attività standard con conferma immediata si passa quindi a proposte su misura, accessi privati, visite speciali e attività sviluppate attraverso il rapporto con operatori e fornitori locali.

La componente esperienziale in programmazione diretta diventa così integrabile nel dynamic packaging e nei processi di vendita b2b insieme a voli e hotel, consentendo alle agenzie di costruire proposte più articolate. “Con Expirium estendiamo alle experience una logica che Volonline ha già applicato al volato e all’hotellerie: consolidare il prodotto, aumentare il controllo sulla filiera e renderlo più facilmente integrabile nella proposta b2b – dichiara Luigi Deli, ceo & founder di Volonline Group –. Le esperienze hanno una caratteristica particolarmente importante: permettono di differenziare il viaggio al di là delle componenti più facilmente comparabili. Per questo vogliamo trasformarle da elemento aggiuntivo a parte integrante del prodotto”.

Il modello Expirium combina disponibilità immediata e capacità di progettazione. “Il nostro obiettivo è evitare la sovrapposizione con le grandi piattaforme – spiega Luca Adami, general brand manager di Expirium –. La parte di prodotto immediatamente prenotabile ci permette di garantire ampiezza e velocità, mentre il lavoro con i fornitori locali ci consente di sviluppare esperienze uniche per i clienti di Volonline Group. È questa combinazione che vogliamo portare al canale professionale: fornire uno strumento che permetta di inserire l’esperienza nella costruzione del viaggio con la stessa semplicità con cui oggi vengono gestiti volo e hotel, ma con una maggiore possibilità di personalizzazione”.

Per lo sviluppo di Expirium sono entrati a far parte del team dell’ufficio prodotto coordinato da Gianni Galli, head of digital product, Marco Milani, proveniente da MTS e Hotelbeds, con competenze nei segmenti hotel ed experience e con una particolare focalizzazione sulle Americhe, e Mario Presutti, precedentemente in Destination Italia ed Emma Villas.