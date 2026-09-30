Ethiopian Airlines torna a volare su Durban

Tornano i collegamenti passeggeri per Durban, in Sudafrica, operati da Ethiopian Airlines. Il volo partirà dall’11 dicembre 2026 e sarà giornaliero.

Durban diventerà così la terza destinazione di Ethiopian Airlines in Sudafrica, dopo Johannesburg e Cape Town, andando ad ampliare l’attuale offerta della compagnia nel Paese e garantendo ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio e di connessione. La ripresa del collegamento contribuirà inoltre a favorire lo sviluppo dei flussi turistici, commerciali e di business tra il Sudafrica e il resto del mondo.

“Siamo lieti di accogliere nuovamente Durban nel nostro network. La ripresa di questo collegamento giornaliero conferma il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri una connettività sempre più fluida e maggiori opportunità di viaggio in Africa e oltre – dice Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Vediamo un forte potenziale per sviluppare ulteriormente i flussi commerciali, turistici e di business tra il Sudafrica e il nostro ampio network globale attraverso l’hub di Addis Abeba”.