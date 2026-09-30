Il Gruppo Gattinoni ha inaugurato la sua nuova sede di Bologna, a pochi passi dalla stazione centrale, alla presenza del presidente e fondatore Franco Gattinoni.

“Con la nuova sede di Bologna rafforziamo la nostra presenza in un territorio strategico per il Paese e confermiamo la volontà di continuare a investire nel futuro del Gruppo e delle nostre persone - ha affermato Franco Gattinoni - siamo una realtà 100% italiana che ha sempre creduto nel valore dell’impresa costruita nel lungo periodo, senza logiche di mera ottimizzazione finanziaria, ma con l’obiettivo di generare crescita duratura attraverso competenze, relazioni e identità. Le persone rappresentano da sempre il cuore del nostro percorso e sono il patrimonio che ci consente di creare valore nei settori in cui operiamo. Nel turismo, in particolare, abbiamo scelto di investire con convinzione nella rete delle agenzie di viaggio, un unicum nel panorama nazionale: crediamo che dietro ogni grande progetto debba esserci una presenza fisica sul territorio, capace di alimentare fiducia, consulenza e relazioni autentiche. Un approccio che consideriamo fondamentale per un comparto strategico come il turismo, che continua a rappresentare una delle principali risorse per la crescita e la competitività dell’Italia”.

L'apertura del nuovo hub, con circa 100 professionisti operativi, si inserisce in un percorso di crescita costante, in linea l'obiettivo dichiarato di un miliardo di euro di volume d'affari entro il 2028.

Dopo l'acquisizione di Robintur Travel Group, perfezionata nel 2022, l'investimento su Bologna testimonia la volontà del Gruppo di valorizzare la vicinanza ai territori e alle imprese. In Emilia Romagna Gattinoni conta 32 Gattinoni Travel Store di proprietà e una rete di 112 agenzie Travel Point e affiliate Mondo di Vacanze, e MyNetwork.