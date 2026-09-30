Tui destina la metà della capacità invernale alle Canarie

Quasi la metà degli 1,3 milioni i posti offerti dalla compagnia aerea di Tui sarà dedicato alle Canarie. Un dato significativo, che dimostra l’attenzione del colosso tedesco per l’arcipelago spagnolo e l’importanza di quest’ultimo per il mercato teutonico.
Le destinazioni comprendono Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e Lanzarote.
Al secondo posto nelle preferenze dei clienti, come ricostruisce preferente.com, c’è l’Egitto, in particolare Hurghada e Sharm El Sheikh.
Tui ha inoltre rilevato un cambiamento nelle abitudini della domanda, con un numero crescente di viaggiatori che attende l’ultimo momento per prenotare la vacanza.
Remo Vangelista