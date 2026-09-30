Radisson rivoluziona il travel marketing con Creator Hub

Gli hotel si distinguono costruendo fiducia e credibilità dal passaparola di valore. In un anno, Creator Hub di Radisson Hotel Group ha connesso nano creator presenti in 44 Paesi tra Emea e Apac con oltre 400 strutture in 64 Paesi.

Stoccolma, Amsterdam, Göteborg, Budapest ed Helsinki le destinazioni più richieste. “La scoperta delle destinazioni non è più guidata esclusivamente dai motori di ricerca o dalle campagne dei brand - dichiara Roberto Tamayo, Global PR, Social Media and Influencer Marketing Director di Radisson Hotel Group -, i creator più piccoli riescono a generare un engagement più profondo perché i loro contenuti risultano autentici e vicini alle persone”. Dalle analisi del gruppo il tasso di conversione è 22,2 volte superiore rispetto ai macro-influencer. Da Creator Hub, una selezione di voci accede a hotel fuori portata in cambio di contenuti foto e video autentici, senza costi di investimento per le strutture: “aiutiamo gli hotel a produrre un flusso continuo di contenuti di alta qualità e a essere scoperti sui canali che i viaggiatori utilizzano già per ispirarsi”.