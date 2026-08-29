Minor Hotels apre il più grande resort benessere in Australia

Sarà il più grande complesso benessere integrato in Australia quello cui Minor Hotels darà vita unendo sotto il marchio Avani due delle sue proprietà nella Hunter Valley australiana. Il nuovo resort si chiamerà Avani Cypress Lakes Resort e sarà la somma dell’attuale Oaks Cypress Lakes Resort e del vicino Elysia Wellness Retreat, estendendosi su una superficie complessiva di 146 ettari. La costruzione e l’inaugurazione avverranno in diverse fasi a partire da ottobre 2026.

Una volta completato, scrive TopHotelNews, il resort disporrà di 204 camere e suite, suddivise in due diverse tipologie di alloggio. Sarà anche la più grande struttura a marchio Avani in Australasia e la trasformazione completa non dovrebbe essere ultimata prima del terzo trimestre del 2027.

I servizi

Tra i servizi ci saranno tre campi da pickleball, un cinema all’aperto, un bar a bordo piscina con postazione DJ, attrezzature per pilates e piscine esterne per immersioni in acqua fredda e un nuovo ristorante chiamato Chakraya, specializzato in cucina dello Sri Lanka

Per quanto riguarda il benessere, l’attuale Elysia Wellness Retreat diventerà ‘AvaniWell’, un concept introdotto per la prima volta da Minor Hotels in una struttura a Hua Hin, in Thailandia, nel 2024 e che farà così il suo debutto in Australia. Lo spazio comprenderà 70 suite benessere, una piscina al magnesio e 26 sale per trattamenti, oltre a saune a infrarossi e ulteriori piscine per immersioni in acqua fredda. A differenza di un tipico centro benessere che vincola gli ospiti a un programma prestabilito, AvaniWell è progettato per essere flessibile. Gli ospiti potranno dunqe prenotare un singolo trattamento o iscriversi a un programma di più giorni e la struttura sarà aperta anche ai visitatori giornalieri e ai residenti della zona, non solo agli ospiti dell’hotel.