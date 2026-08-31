TTG Italia
Italian Exhibition Group

Bollette, stangata
da 870 milioni
per le imprese

Bollette, stangatada 870 milioniper le imprese
Hotel Sign in Urban Setting

Una stangata energetica da circa 870 milioni di euro sulle imprese del turismo. A stimarla è Confesercenti, sulla base dell’aumento della spesa per le forniture tra giugno e agosto 2026. Si tratterebbe di circa 700 milioni di maggiori costi per l’elettricità e 170 milioni per il gas, con aumenti tra il 40% e il 50% per ristoranti e alberghi.

A spingere verso l’alto la bolletta energetica, oltre alla crescita del prezzo all’ingrosso, è stato anche l’aumento dei consumi legati alle temperature estive elevate. “A incidere in modo particolare sono stati inoltre i picchi dei prezzi nelle ore serali - ha spiegato il presidente nazionale Nico Gronchi -, proprio quelle in cui alberghi, ristoranti, bar e pubblici esercizi concentrano una parte rilevante della propria attività”.

Secondo Confesercenti l’impatto sui bilanci è significativo soprattutto per le attività legate al turismo. Per un albergo medio da 45 camere la bolletta elettrica dei tre mesi estivi passa da circa 8.250 a 12.250 euro con un aumento pari al 48,5%. Per un ristorante la spesa sale da 2.100 a 3.100 euro (+47,6%), mentre per un bar da 1.250 a 1.800 euro (+44%). E dopo l’emergenza estiva, per Confesercenti l’attenzione si sposta ora sui mesi invernali. A preoccupare è infatti il gas, il cui prezzo nei tre mesi estivi è cresciuto di oltre il 30%. “Per molte attività del commercio e del turismo l’energia non è una spesa comprimibile, ma una condizione essenziale per lavorare e garantire continuità e qualità del servizio - ha concluso Gronchi -. L’aumento di questi costi sta comprimendo margini già ridotti e rischia inevitabilmente di trasferirsi sui prezzi finali, alimentando anche l’inflazione”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana