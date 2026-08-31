Belmond, la Toscana d’autunno: aperture prolungate per le strutture

C’è più tempo per vivere l’esperienza Belmond in Toscana. La due strutture che il brand mette a disposizione nell’area hanno, infatti, deciso di prolungare la loro stagione di apertura: il Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany, accoglierà gli ospiti fino al 29 novembre, mentre Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence ha deciso di trascorrere anche le feste di fine anno con i suoi ospiti, e sarà aperto fino al 3 gennaio 2027.

La scelta di Belmond rientra nella sua idea di slow luxury, che trova nell’autunno la stagione ideale per vivere Firenze e la Toscana con un passo più lento rispetto alle affollate giornate di primavera e alle torride temperature estive.

Per tutta la stagione autunnale, Villa San Michele apre le porte di Firenze e dei suoi dintorni agli ospiti attraverso un esclusivo programma Masters of Savoir Faire, ideato per celebrare il patrimonio culturale della regione e alle sue eccellenze artigianali. Gli ospiti potranno entrare in contatto con gli artigiani, gli artisti e i custodi della cultura della città attraverso una serie di esperienze esclusive.

Al Castello di Casole la filosofia slow luxury di Belmond contraddistingue tutta la stagione, dalle escursioni a piedi, a cavallo e in bicicletta nella tenuta ai laboratori botanici, alla caccia al tartufo, alla tostatura delle castagne nella Biblioteca, ai corsi di cucina toscana e alle visite al Museo Etrusco situato nel cuore del borgo di Casole d’Elsa.