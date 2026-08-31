Ancona-Zara di Jadrolinija prolungata fino al 6 settembre

Jadrolinija ha prolungato la stagione fino al 6 settembre sulla linea Ancona-Zara, aggiungendo partenze il mercoledì, venerdì, sabato e domenica e introducendo tariffe promozionali.

“Dalla sua attivazione, il 26 giugno – si legge in una nota della compagnia -, circa 6.000 passeggeri hanno viaggiato sulla linea veloce Ancona-Zara che è stata introdotta quest’anno come nuovo collegamento internazionale che avvicina le due sponde dell’Adriatico, consentendo di viaggiare tra i centri di Ancona e Zara in circa quattro ore. Il servizio è operato dalla nave veloce Jelena, che ha una capacità di 400 passeggeri”.

Le corse aggiuntive offrono un’ulteriore occasione per una gita last minute o una breve vacanza in Croazia. I biglietti sono disponibili online sul sito web di Jadrolinija e tramite l’app mobile mJadrolinija.