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Star Clippers lancia nuovi itinerari in Turchia nel 2027

Star Clippers lancia nuovi itinerari in Turchia nel 2027

Sarà la Turchia la protagonista dei nuovi itinerari che verranno proposti da Star Clippers nel 2027 a bordo della Star Flyer. Il programma include navigazioni da sette a undici notti che collegano Istanbul, l'Egeo e la Costa Azzurra turca, con scali in diverse destinazioni turche e greche.

Gli itinerari combinano siti archeologici, spiagge, mercati, città costiere e destinazioni associate a origini greco, romana, bizantina e ottomana, si legge su Traveldailynews. Le navigazioni forniscono anche accesso a siti patrimonio mondiale dell'Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere.

Al centro del programma ampliato ci sono nuovi viaggi di 10 e 11 notti sulla Riviera Turca che navigano tra Istanbul e Antalya. Insieme, gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeºme, Datça, Fethiye, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a soste nelle isole greche.

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