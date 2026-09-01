Star Clippers lancia nuovi itinerari in Turchia nel 2027

Sarà la Turchia la protagonista dei nuovi itinerari che verranno proposti da Star Clippers nel 2027 a bordo della Star Flyer. Il programma include navigazioni da sette a undici notti che collegano Istanbul, l'Egeo e la Costa Azzurra turca, con scali in diverse destinazioni turche e greche.

Gli itinerari combinano siti archeologici, spiagge, mercati, città costiere e destinazioni associate a origini greco, romana, bizantina e ottomana, si legge su Traveldailynews. Le navigazioni forniscono anche accesso a siti patrimonio mondiale dell'Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere.

Al centro del programma ampliato ci sono nuovi viaggi di 10 e 11 notti sulla Riviera Turca che navigano tra Istanbul e Antalya. Insieme, gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeºme, Datça, Fethiye, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a soste nelle isole greche.