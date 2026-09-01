Master Explorer annuncia nuovi incentivi per il trade

Master Explorer presenta con una nota alla stampa il ME Rewards, il nuovo programma fedeltà dedicato agli agenti di viaggio iscritti al portale “Prenotando”, la piattaforma proprietaria per la gestione delle prenotazioni. Il progetto nasce, fa sapere il tour operator, con l’obiettivo di rafforzare la relazione con il trade e valorizzare il lavoro quotidiano delle agenzie partner attraverso strumenti orientati alla crescita condivisa.

“Con ME Rewards vogliamo riconoscere l’impegno degli agenti che scelgono di utilizzare Prenotando come strumento di lavoro” ha dichiarato Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer. “Il nostro obiettivo è premiare la fiducia, incentivare l’utilizzo del portale e costruire un rapporto ancora più solido con la distribuzione. Il trade è il cuore della nostra crescita e questo programma è un modo concreto per dimostrarlo”.

Come funziona il nuovo programma

Per rendere il programma accessibile fin da subito, Master Explorer ha scelto una struttura chiara e trasparente: a tutti i nuovi agenti che si registreranno su “Prenotando”, così come a quelli già presenti sulla nuova versione del portale, verranno accreditati automaticamente 10mila punti di benvenuto nel wallet personale. L’accumulo dei punti è altrettanto intuitivo: ogni euro generato attraverso il portale e pratiche offline corrisponde a un punto, permettendo agli agenti di monitorare in tempo reale il proprio saldo e trasformare l’attività quotidiana in un ritorno concreto.

Accanto al programma loyalty, Master Explorer introduce anche una commissione aggiuntiva del +3% sulle prenotazioni tour operating confermate entro il 31 ottobre, applicabile a tutte le partenze, senza vincoli sulle date di viaggio.

“Le agenzie stanno affrontando una stagione non semplice” ha aggiunto Foggetti. “Abbiamo scelto di introdurre un incentivo che possa dare respiro alla marginalità e accompagnare la ripresa della domanda. È un segnale concreto di vicinanza al trade e della volontà di investire nella distribuzione”.