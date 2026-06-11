Nobu Hospitality: 28 i progetti in pipeline

Nobu Hospitality accelera lo sviluppo globale e punta a rafforzare il proprio posizionamento nell’hôtellerie di lusso. Nato dall’esperienza dei celebri ristoranti Nobu, il brand conta oggi 19 hotel operativi e 28 progetti in pipeline.

Tra le novità spicca il primo hotel di campagna del marchio, in apertura nella contea di Rutland, nelle East Midlands inglesi. Il complesso sorgerà su 185 acri e includerà hotel, residenze di lusso, ristorante e spazi wellness sviluppati con Woolfox.

Sul fronte urbano, entro il 2026 debutteranno il Plaza Athenee Nobu Hotel & Spa New York e il nuovo hotel di Bangkok sul fiume Chao Phraya. A settembre è prevista l’apertura di Madrid, quinto indirizzo Nobu in Spagna. Nel 2027 arriveranno nuove strutture in Vietnam, mentre prosegue l’espansione in Medio Oriente con Abu Dhabi, Ras Al Khaimah e Al Khobar.