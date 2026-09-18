Innovazione e design alle porte di Venezia, la new entry di B&B Hotels

B&B Hotels ha aperto, sull’isola di Tronchetto, il suo hotel più grande: il B&B Hotel Venezia Laguna, una struttura di 406 camere alle porte di Venezia, realizzata in partnership con Batipart Europe e i suoi co-investitori, tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue SGR. L’operazione consente a Batipart Europe di diversificare il proprio fondo italiano dedicato al segmento leisure e di consolidare una presenza strategica in una destinazione turistica di rilevanza internazionale.

I due edifici che compongono l’hotel, con una superficie complessiva di 15.576 mq, sono stati realizzati in soli due anni e mezzo, nell'ambito del progetto promosso dal Comune di Venezia per la riqualificazione dell'isola del Tronchetto, grazie all'impiego di tecnologie all'avanguardia. Sul fronte energetico il complesso è inoltre dotato di un impianto fotovoltaico.

“L’inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna, il più grande hotel del Gruppo in Italia - commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria - rappresenta un traguardo importante nel percorso strategico di B&B Hotels. Questa struttura incarna la nostra visione di un'ospitalità moderna, accessibile e capace di interpretare in modo contemporaneo l'identità dei territori in cui siamo presenti. Venezia non è soltanto un simbolo del patrimonio culturale italiano, ma anche una piattaforma straordinaria per raggiungere il mercato turistico internazionale”.