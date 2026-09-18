Ethiopian Airlines accelera sul mercato italiano e amplia il network sull’Africa. L’operativo del vettore sull’Italia prevede due voli al giorno da Roma Fiumicino, mentre da Milano Malpensa offre una frequenza al giorno.

“La collaborazione con Aeroporti di Roma ha rafforzato le operazioni e ci ha consentito di crescere in Itali”, ha dichiarato Maram Asen, area manager per l’Italia e l’Europa meridionale della compagnia.

Le novità riguardano le prosecuzioni via Addis Abeba: dal 27 ottobre entrerà nel network Port Harcourt, in Nigeria, mentre dal primo novembre si aggiungerà un collegamento per Lagos e dall’11 dicembre debutterà Durban, in Sudafrica. Le rotte allargheranno le opportunità per la domanda italiana.

I progetti del vettore

“La strategia non consiste nell’aggiungere voli e destinazioni - precisa Asen -. Vogliamo collegare l’Africa al resto del mondo e il resto del mondo all’Africa”. Il raddoppio da Fiumicino rende Roma il primo aeroporto europeo per frequenze Ethiopian.

Il vettore punta a sviluppare traffico e partnership: “Siamo orgogliosi - conclude Asen - di quanto costruito e entusiasti delle destinazioni, future opportunità e connessioni”.