Msc Euribia verso le Canarie e Madeira nell’inverno 2027-28

Msc Crociere ha annunciato che, nella stagione invernale 2027-28, Msc Euribia farà rotta verso le Isole Canarie e Madeira, proponendo crociere di sette notti alla scoperta di sei destinazioni (la stagione 2027-28 sarà la quarta consecutiva di Msc Crociere nella regione).

Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: “Le Isole Canarie rappresentano una componente importante della nostra offerta invernale e una destinazione particolarmente apprezzata dai nostri ospiti. La scelta di posizionare Msc Euribia nella regione per la stagione invernale 2027-28 conferma il nostro impegno verso questa destinazione e il continuo sviluppo di un programma che ha riscosso grande successo. L’arrivo di una delle navi più recenti della nostra flotta ci permetterà di aumentare la capacità e, al tempo stesso, di ampliare la proposta di esperienze a disposizione dei nostri ospiti, offrendo loro l’opportunità di scoprire le peculiarità delle Isole Canarie e di Madeira”.

L’itinerario di 7 notti

Msc Euribia offrirà crociere di sette notti alle Isole Canarie e a Madeira, con quattro porti di imbarco tra cui gli ospiti potranno scegliere (Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Arrecife o Santa Cruz de La Palma). L’itinerario permetterà di scoprire Santa Cruz de Tenerife, le spiagge di Fuerteventura, il porto di Funchal a Madeira, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de La Palma, oltre a prevedere una giornata di navigazione.

Msc Euribia combina un’ampia scelta di ristoranti, intrattenimento e attività per il tempo libero pensate per ospiti di tutte le età. Le famiglie possono usufruire di aree dedicate a bambini e ragazzi, piscine e uno dei più grandi acquapark della flotta Msc Crociere, mentre gli ospiti alla ricerca di maggiore privacy e di un servizio personalizzato possono scegliere Msc Yacht Club, il concept di lusso “nave nella nave” di Msc Crociere.

Msc Fantasia navigherà nel Mediterraneo

Nell’ambito della programmazione invernale 2027-28, Msc Fantasia opererà l’itinerario di sette notti nel Mediterraneo occidentale oggi proposto da Euribia, con partenza da Barcellona e scali a Marsiglia, Genova, Napoli, Palermo e La Goulette. L’itinerario prevede inoltre una giornata di navigazione e la possibilità di imbarcarsi in diversi porti lungo il percorso.

Le vendite delle crociere invernali 2027-28 di Msc Euribia alle Isole Canarie e a Madeira, così come delle crociere nel Mediterraneo occidentale di Msc Fantasia, apriranno il 28 settembre.