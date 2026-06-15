Esperienze in Nord Europa, i nuovi itinerari di Oceania Cruises

Crociere in partenza da Londra, itinerari in Scandinavia e un focus sull’Islanda. Queste le principali novità della programmazione 2027 di Oceania Cruises per il Nord Europa, con crociere a bordo di Oceania Insignia, Oceania Marina e Oceania Vista, navi di dimensioni ridotte che garantiscono vacanze esperienziali.

“I nostri viaggi nel Nord Europa - spiega Jason Montague, chief luxury officer di Oceania Cruises - offrono ai viaggiatori un modo straordinario per vivere la regione durante il periodo migliore dell’anno per visitarla. Dai fiordi norvegesi alle capitali culturali della Scandinavia e alle remote coste dell’Islanda e della Groenlandia, questi itinerari sono pensati per gli ospiti che desiderano scoprire la regione in modo semplice e raffinato. Viaggiare a bordo delle nostre navi intime offre una comodità senza pari, permettendo di raggiungere destinazioni che sarebbero più difficili da esplorare in autonomia, con la comodità di disfare le valigie una sola volta”.

Tra le esperienze speciali, come riporta TravelPulse, la scoperta delle tradizioni di coltivazione delle mele di Hardanger, in Norvegia; la filosofia “dal produttore al consumatore” di Visby, in Svezia, con un pasto in una fattoria e visite alla scoperta degli aspri paesaggi islandesi.

Le combinazioni

Tra gli esempi di programmazione la crociera ‘Bellezze del Baltico’ di 11 giorni, che salperà a giugno da Stoccolma a Copenaghen, toccando le principali città portuali del Baltico, tra cui Helsinki, Tallinn, Riga, Danzica, Karlskrona, Stettino, Berlino (Warnemünde), Kalundborg e Kiel.

‘Castelli di ghiaccio e pietra’, di 14 giorni, è l’opzione ideale per chi desidera trascorrere del tempo a Londra prima della crociera. Partendo da Londra il 22 giugno, l’itinerario prevede la navigazione verso Copenaghen, con tappe a Glasgow, Londonderry, Stornoway, Scrabster, Aberdeen, Edimburgo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Lysekil e Göteborg.

‘Paesaggi indimenticabili’ di 10 giorni prevede, invece, partenza e arrivo a Reykjavik ed è un’ottima opzione da abbinare a un’esplorazione via terra dell’Islanda. Partendo il 4 luglio, l’itinerario include la visita di diversi importanti porti islandesi, oltre a Tórshavn nelle Isole Faroe.