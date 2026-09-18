Outset Collection by Hilton arriva in Europa con Casa Verbena a Madrid

Hilton porta il marchio Outset Collection by Hilton in Europa. Lo sbarco nell’area Emea è a Madrid, con il Casa Verbena, che porterà nel cuore della capitale spagnola l’approccio autentico del brand all’ospitalità indipendente, offrendo ai viaggiatori un soggiorno caratterizzato dalla storia del territorio e da una forte personalità.
Situato nel vivace centro di Madrid, in Calle de Preciados, l’hotel si trova a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della città e metterà a disposizione 45 camere.
“La firma di questo accordo riflette il forte slancio del nostro portfolio di Collection brands, che continua a svilupparsi in risposta alla crescente domanda di soggiorni distintivi e incentrati sull’esperienza – dice Simon Vincent, president, Emea, Europe, Middle East & Africa, Hilton -. In qualità di una delle destinazioni di viaggio più dinamiche d’Europa, Madrid rappresenta il contesto ideale per Outset Collection, un brand che valorizza la storia unica di ogni struttura e il suo legame con il territorio. La collezione offre ai proprietari la flessibilità necessaria per esprimere il carattere unico dei propri hotel, beneficiando al tempo stesso della dimensione, capillarità e piattaforma commerciale di Hilton. Siamo grati ad Arte Hoteles per la fiducia riposta in Hilton e non vediamo l’ora di collaborare per dare vita a questa entusiasmante visione.”
Outset Collection by Hilton fa parte del crescente portfolio di Collection brands di Hilton ed è pensata per gli ospiti che desiderano soggiorni personali, autentici e connessi al territorio. Da gemme nascoste e luoghi iconici riportati a nuova vita fino a boutique hotel urbani dal carattere deciso, ogni struttura invita alla scoperta, offrendo al tempo stesso ai proprietari la flessibilità necessaria per preservare ciò che rende unico il proprio hotel.
Remo Vangelista