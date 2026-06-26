Apre a Roma l’Hotel Urbana, a Tribute Portfolio Hotel

L'inaugurazione dell'Hotel Urbana, a Tribute Portfolio Hotel, segna un nuovo ingresso nel panorama dell'ospitalità romana. Il boutique hotel nel Rione Monti entra nel portfolio Marriott International dopo un intervento di riqualificazione concluso in 24 mesi.

“È stato un progetto impegnativo, dalla costruzione alle autorizzazioni, ma oggi siamo qui grazie al lavoro di una squadra straordinaria” ha dichiarato il patron Ferdinando Masciotta.

Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma ha sottolineato il valore dell’investimento: “Aprire un albergo di questo livello è un'impresa complessa. È la dimostrazione che tanti imprenditori romani continuano a credere nel turismo e investono nella città“.

Per Alessandro Onorato, assessore al Turismo, “ogni nuovo hotel è una grande notizia. Roma vive una fase positiva, frutto di progettualità, coraggio e investimenti che rafforzano l'attrattività della destinazione”. L’hotel nasce nello storico Palazzo Costanzi del 1870, dispone di 66 camere e suite, della Spritzeria Urbana, fitness center aperto 24 ore, corte interna e rooftop panoramico con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore.