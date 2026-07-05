Ethiopian Airlines, il Milano Malpensa-Addis Abeba compie 15 anni

Il Milano Malpensa-Addis Abeba di Ethiopian Airlines compie 15 anni. La compagnia aerea ha celebrato l’anniversario lo scorso 2 luglio, confermando gli impegni sul mercato italiano.

Nella Penisola la compagnia garantisce attualmente, oltre al giornaliero da Malpensa per Addis Abeba, 14 voli settimanali da Roma Fiumicino, garantendo connessioni verso oltre 140 destinazioni internazionali in Africa, Asia, Medio Oriente e Oceania.

“Il quindicesimo anniversario del collegamento tra Milano Malpensa e Addis Abeba rappresenta un importante traguardo per Ethiopian Airlines e testimonia il nostro costante impegno nel connettere persone, culture e opportunità di business tra l’Africa e l’Europa”, ha dichiarato Fiker Getnet, traffic & sales manager Milano, Ethiopian Airlines. “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai clienti, ai partner e a tutti gli stakeholder che hanno accompagnato la crescita di questa rotta nel corso degli anni. Guardando al futuro, continueremo a investire nel mercato italiano, a rafforzare la nostra presenza e a migliorare costantemente i nostri servizi, confermando il ruolo di Ethiopian Airlines quale vettore leader dell’aviazione africana e ponte tra il continente africano e il resto del mondo.”

“Questo anniversario rappresenta il risultato di una collaborazione solida e duratura costruita nel tempo tra Ethiopian Airlines e Distal GSA Italia”, aggiunge Alessandra Pecci, member of the board, CMO & CHRO di Distal GSA Italia. “Da oltre dieci anni affianchiamo Ethiopian Airlines nello sviluppo del mercato italiano attraverso un team dedicato alle attività commerciali, marketing e operative. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita della compagnia in Italia e ringraziamo Ethiopian Airlines per la fiducia e la collaborazione costruite negli anni, elementi che ci consentono di offrire ai partner e ai passeggeri un servizio affidabile, competitivo e orientato alla qualità.”