Storie del Palio: il Grand Hotel Continental – Starhotels Collezione e la corsa più famosa del mondo

Mancano poche ore ad una delle corse di cavalli più antiche e più famose del mondo, il Palio di Siena. La data classica sarebbe stata il 2 luglio, ma la carriera è stata rinviata ad oggi per maltempo. Stasera alle 19.30 i cavalli si riuniranno fra i canapi e il mossiere darà il via alla gara.

L’attesa è palpabile nella città toscana, tanto che il Grand Hotel Continental – Starhotels Collezione, situato nella Contrada del Drago, ha deciso di raccontare una storia. Che è la storia di cosa succede, a Siena, nei giorni del Palio. Quando anche un hotel 5 stelle perde un po’ della sua formalità e diventa protagonista e casa delle passioni.

“Molti ospiti arrivano a Siena pensando di assistere a una corsa di cavalli e scoprono invece qualcosa di molto più grande - racconta il direttore del Grand Hotel Continental -. Si rendono conto che il Palio accompagna la vita della città per settimane e che per molti senesi rappresenta un elemento importante della propria identità“.

Così, nei giorni che precedono le corse di inizio luglio e metà agosto, tra reception, ristorante e uffici si parla solo di estrazioni, prove e fantini. C'è chi la sera partecipa alle cene della propria Contrada e chi segue con attenzione ogni fase dell'avvicinamento alla gara.

Per questo, quando vengono pianificati i turni, particolare attenzione viene riservata ai dipendenti appartenenti alle Contrade impegnate nella corsa, così da consentire loro di partecipare ai momenti più importanti della vita contradaiola. E se arriva una vittoria, nessuno si stupisce se i festeggiamenti si protraggono fino al giorno successivo.

D'altronde, a Siena il Palio non è considerato un evento, è parte della vita quotidiana e anche gli ospiti se ne accorgono rapidamente. Dall'ingresso dell'hotel passano i cortei storici diretti verso Piazza Salimbeni; tamburini e alfieri attraversano le vie del centro e i colori delle Contrade invadono strade, finestre e piazze.

L’hotel, per permettere agli ospiti di entrare nel cuore del Palio, nel mattino della corsa propone una speciale Colazione. Accanto alla proposta tradizionale trovano spazio alcuni dei piatti storicamente associati alle giornate di Palio: trippa, pappa al pomodoro, prosciutto, pecorino, pane con burro e acciughe e un bicchiere di vino rosso.

Il legame con la manifestazione continua anche con una mostra di Lara Androvandi, artista e autrice del Masgalano 2024, il prestigioso riconoscimento assegnato alla Contrada che si distingue per eleganza e disciplina nel corteo storico, ospitata negli spazi dell’hotel.

Perché a Siena il Palio non si guarda soltanto. Si vive nelle strade, nelle Contrade, nelle case e, per qualche settimana all'anno, perfino dentro un hotel.