Constance Hotels & Resorts, il benessere nell’Oceano Indiano

Constance Hotels & Resorts consolida il segmento benessere nella sua proposta di vacanze nell’Oceano Indiano. In linea con il claim del brand True by Nature, il wellness va ben oltre il tradizionale concetto di servizio spa e rappresenta una vera e propria filosofia di vita. Nelle strutture del gruppo situate a Mauritius, Seychelles, Maldive, Rodrigues e Madagascar, ogni Constance Spa è concepita come un rifugio esclusivo dove gli ospiti possono ritrovare il proprio equilibrio integrando trattamenti, alimentazione, attività fisica, pratiche di mindfulness e programmi personalizzati che impiegano il potere rigenerante della natura.

“Il benessere rappresenta oggi una componente sempre più importante dell’esperienza offerta da Constance Hotels & Resorts – dice Jean-Jacques Vallet, ceo di Constance Hospitality -. I viaggiatori cercano sempre più spesso soggiorni che consentano loro di rallentare, riconnettersi con sé stessi e ritrovare un autentico senso di rigenerazione. Per questo continuiamo a sviluppare esperienze wellness che riflettono la nostra identità: autentiche, naturali e profondamente legate al territorio che le ospita».

Al Constance Moofushi alle Maldive l’offerta wellness si è recentemente ampliata con l’introduzione dell’Aerial Yoga e della Sound Healing Therapy, due esperienze pensate per favorire il rilassamento, l’equilibrio emotivo e il benessere olistico. Anche il Constance Halaveli, sempre alle Maldive, amplia le proprie esperienze dedicate alla mindfulness con le nuove sessioni di Full Moon Sound Healing organizzate sulla spiaggia.

Alle Seychelles, il Constance Lemuria continua a sviluppare il proprio approccio olistico grazie alla collaborazione con terapisti internazionali e all’introduzione di nuove discipline dedicate al benessere, tra cui Naturopatia, Medicina Tradizionale Cinese, Reiki, riequilibrio dei chakra, tecniche di respirazione consapevole, yoga e bagni nel ghiaccio. Il resort propone inoltre esperienze creative e rituali di Sound Healing ispirati all’energia naturale dell’isola e al suo ritmo di vita lento e rilassato.

Al Constance Tekoma Rodrigues il benessere prende forma attraverso rituali ispirati direttamente alla natura dell’isola. I trattamenti utilizzano ingredienti naturali, piante locali e terapie sensoriali studiate per ristabilire l’equilibrio psicofisico e favorire un profondo rilassamento.

Al Constance Prince Maurice, a Mauritius, l’innovazione nel settore wellness prosegue con l’imminente introduzione di un lettino per la Vibroacoustic Therapy, una tecnologia che combina suoni, musica e delicate vibrazioni per favorire un profondo stato di rilassamento e benessere emotivo. A completare l’offerta, il Constance Prince Maurice ha recentemente introdotto anche il Kobido, l’antica tecnica giapponese di massaggio facciale conosciuta per i suoi effetti rassodanti, rigeneranti e riequilibranti.