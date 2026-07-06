Delfini, Blastness: la tecnologia digitale spinge i ricavi medi delle prenotazioni alberghiere dirette

Andrea Delfini, ceo e founder di Blastness, è intervenuto al Forum delle Economie UniCredit dal titolo “Back to meaning: the Longevity formula for luxury” presso la UniCredit Corporate University a Torino, sottolineando “quanto la capacità di generare valore nel lungo periodo dipenda da scelte strategiche che permettono di rafforzare il business e costruire una relazione più solida e personalizzata con il cliente”.

Blastness, gruppo specializzato nella fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere e primo provider in Italia di sistemi di distribuzione elettronica per hotel a 5 stelle, da oltre 20 anni supporta gli alberghi per sfruttare le opportunità dei mercati digitali, incrementare le vendite dirette e massimizzare la marginalità. “I dati che osserviamo ogni giorno ci danno ragione – ha proseguito Delfini nel suo intervento - nel 2025 gli hotel digitalmente evoluti nostri clienti hanno registrato una crescita del +69% della distribuzione elettronica rispetto al 2019, con un +94% di incremento delle vendite dai siti ufficiali”.

“Un risultato ancor più significativo arriva dall’estate 2026: le prenotazioni tramite i siti ufficiali degli hotel registrano un adr (ricavo medio per camera) di 335 euro, superando del +22% Booking.com (adr pari a 274 euro), e raggiungendo 811 milioni di euro di transazioni. Anche il volume totale delle prenotazioni online dirette riesce a oltrepassare Booking.com (32% vs 31%) e le altre Ota (21%)”, ha chiosato il ceo.

Nello specifico, nel segmento 5 stelle il trend è ancora più marcato, ha concluso Delfini: “L’adr del canale diretto è superiore del +30% rispetto a Booking.com, e il RevPAR (ricavo medio per camera disponile) degli hotel top di gamma è cresciuto del +62% tra il 2019 e il 2025. Numeri che dimostrano come investire in tecnologia proprietaria, integrazione dei dati e strategie di revenue management digitalmente evolute sia oggi la leva più efficace per costruire valore duraturo, migliorare la competitività sul mercato e massimizzare le marginalità”.