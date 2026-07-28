VRetreats, collezione di hôtellerie di VOIhotels del Gruppo Alpitour World), entra nel segmento delle branded residences debuttando a Cervinia con lo sviluppo di un nuovo residence di alta gamma, situato di fronte a VRetreats Cervino, che dovrebbe essere inaugurato per la stagione invernale 2027. Disporrà di 48 appartamenti tra suite e family apartment, tutti con terrazza panoramica affacciata sul Cervino o sul giardino.

La proprietà dell’immobile di oltre 10mila mq, spiega Milano Finanza, resterà in campo all’investitore già titolare dell’hotel VRetreats Cervino, mentre VRetreats opererà come gestore della struttura, occupandosi dell’interior design e dell’allestimento con un investimento previsto di circa 2 milioni.

“Il segmento delle branded residence - spiega Paolo Terrinoni, amministratore delegato Voihotels - sta vivendo una fase di espansione significativa, con una crescita globale del 180% nell’ultimo decennio. In Italia, questo segmento è in rapida espansione sia nelle principali città, sia nelle destinazioni leisure di fascia alta”.

L’edificio sarà distribuito su quattro piani e un piano interrato, con parco, piscina esterna e spa panoramica di 2mila metri quadrati.