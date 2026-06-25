Tap rafforza i collegamenti sul Nord-Est del Brasile

Tap Air Portugal consolida il proprio ruolo di vettore europeo di riferimento per il Brasile e rilancia la centralità del Nord-Est brasiliano. Questo messaggio è stato al centro dell’evento “Bahia è molto di più!”, organizzato dall’Ambasciata del Brasile in Italia insieme a Tap Air Portugal e ospitato presso la sede diplomatica brasiliana a Roma.

All’interno della rete brasiliana di Tap, il Nord-Est occupa una posizione di particolare rilievo. Collegamenti verso città come Salvador da Bahia, Recife, Fortaleza, Natal e Maceió permettono ai viaggiatori europei di raggiungere alcune delle destinazioni più rappresentative del Brasile.

Attraverso il proprio hub di Lisbona, servito da voli diretti dall’Italia da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli e Firenze, Tap garantisce collegamenti verso il Brasile anche dall’Italia.

La rete di Tap Air Portugal tra Europa e Brasile grazie comprende 13 destinazioni servite direttamente dal Portogallo: Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e San Paolo, per un totale di oltre 100 voli settimanali. A queste si aggiungeranno Curitiba, dal 2 luglio, e São Luís, capitale dello Stato del Maranhão, dal 26 ottobre, ampliando ulteriormente la presenza della compagnia nel Paese e rafforzando in particolare la copertura del Nord-Est.