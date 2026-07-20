Lufthansa mette il suo nome nel programma Miles and More, ma potrebbe essere solo la prima di una serie di cambiamenti di marketing che interesseranno il mercato europeo dell’aviazione civile. La notizia è comparsa la scorsa settimana sul sito ufficiale del gruppo tedesco: entro la fine del 2026 il programma fedeltà del gruppo, “Miles & More”, si evolverà in “Lufthansa Group Miles & More” e verrà integrato nel nuovo marchio ombrello.

“Ora che abbiamo lanciato il nostro nuovo marchio di gruppo, il passo successivo logico è quello di integrare più strettamente alcune società nella nostra strategia di marca. Questo rende la loro affiliazione al Gruppo Lufthansa più visibile e tangibile. Il riposizionamento di Lufthansa Group Miles & More dimostra la coesione del nostro gruppo, preservando al contempo i punti di forza e l'identità dei nostri marchi” ha affermato Dieter Vranckx, chief commercial officer del gruppo.

Entro la fine del 2026, quindi, Lufthansa Group Miles & More avrà un nuovo nome, una nuova identità visiva “moderna e distintiva, facilmente riconoscibile” e un nuovo slogan, “momenti che ti emozionano”. La decisione sta creando però difficoltà a compagnie aeree come Lot e Luxair che, pur non appartenendo al gruppo tedesco, utilizzano lo stesso programma fedeltà. Le trattative per la decisione finale sono ancora in corso.

Ma il 2026 potrebbe portare anche altre novità nel mondo del marketing e della comunicazione delle compagnie aeree europee. Entro quest’anno, infatti, Air France – Klm passerà dal 20% al 60% del capitale di Sas, che di fatto diventerebbe la quarta compagnia controllata dal gruppo Franco olandese. Per rappresentare al meglio tutti, da Parigi si discute sulla possibilità di abbandonare il doppio nome e assumere quello di “the blue group”. Su questo nessuna comunicazione ufficiale, ma entro l’estate sono attese altre indiscrezioni.

Roberto Saoncella