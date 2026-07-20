Emerging Travel Group rafforza l’integrazione con Travelport

Emerging Travel Group incrementa l'offerta di voli ampliando l'integrazione con Travelport. L'integrazione con i servizi offerti da Travelport è iniziata nel 2025 con l'aggiunta dei biglietti aerei su RateHawk e su Roundtrip. Su entrambe le piattaforme gli agenti di viaggi e i travel manager possono anche accedere alle tariffe e ai contenuti provenienti dal sistema globale di distribuzione di Travelport, che include contenuti NDC di alcune compagnie aeree.

L’aggiornamento di prodotto ha lo scopo di agevolare e rendere più conveniente la prenotazione dei voli.

“Per le agenzie di viaggi è fondamentale poter usufruire direttamente delle varie offerte delle compagnie aeree, poiché possono così gestire gli itinerari dei clienti e apportare modifiche senza dover ricorrere a ulteriori comunicazioni con fornitori terzi - dice Fredrik Bonnalt, head of non-accommodation supply di Emerging Travel Group -. In questo modo si velocizzano il processo di prenotazione e l'assistenza clienti. L'ampliamento della collaborazione con Travelport offre ai nostri partner questa comodità indispensabile, ed è particolarmente opportuna in vista dell’alta stagione”.

“Il rafforzamento della nostra collaborazione con Emerging Travel Group rispecchia la crescente necessità di gestire contenuti end-to-end relativi ai voli in modo facile ed efficiente in un unico flusso di lavoro - aggiunge Jason Toothman, chief commercial officer di Travelport -. TripServices, la piattaforme di Travelport per la creazione e la gestione di prodotti turistici, mette a disposizione delle agenzie di viaggi gli strumenti con cui accedere, prenotare e gestire rapidamente i contenuti, ed è anche la piattaforma tramite cui nasce la collaborazione con Cognizant e Anthropic che abbiamo recentemente annunciato. Tale partnership consente maggiori capacità d'uso dell'IA all'interno del flusso di lavoro e offre funzionalità di cui gli organizzatori di viaggi si avvalgono quotidianamente”.