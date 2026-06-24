Il ceo di Emerging Travel Group: “Le adv non possono aspettare”

Da piccola startup a piattaforma b2b in grado di offrire più di 3,2 milioni di strutture ricettive nel mondo, biglietti aerei, transfer e servizi di viaggio da più di 450 compagnie. A dieci anni dal suo lancio attraverso Emerging Travel Group, RateHawk non smette di evolvere, ma lo fa oggi in dialogo stretto e continuo e con l’IA.

“Il mondo della distribuzione non può permettersi di aspettare che questa tecnologia maturi -spiega Felix Shpilman, ceo e presidente di Emerging Travel Group - perché il suo impatto trasformativo sulle nostre attività è talmente rapido, che può tagliare fuori dal mercato immediatamente. Non occorre essere esperti di ChatGPT, Cloude o qualche altra IA, perché le loro funzioni basiche sono già di per sé sufficienti per ridisegnare il business della distribuzione; sia automatizzando, una a una, ogni operazione ripetitiva mediante la creazione di più agenti al nostro servizio, sia, soprattutto, confrontandosi quotidianamente con l’IA sul modo di migliorare la nostra stessa creatività”.

Gli effetti scalari, infatti, risultano rapidissimi ed esattamente della stessa natura di quelli che hanno permesso a RateHawk di divenire uno dei leader della distribuzione nel corso dell’ultimo decennio. A. C.