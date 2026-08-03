SEA Prime, Linate Prime cresce del 15% nel primo semestre 2026

SEA Prime ha registrato nel primo semestre 2026 una crescita record del traffico con 18.200 movimenti, con un incremento del 15% a Linate Prime rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel semestre, l'Italia si conferma tra i mercati più dinamici del settore, fa sapere Sea Prima in una nota alla stampa, raggiungendo il terzo posto in Europa per traffico di business aviation con una crescita del 5,3%, superiore a Francia e Regno Unito, che hanno registrato una sostanziale stabilità di traffico nel semestre. A sostenere questo risultato hanno contribuito il ricco calendario di eventi internazionali a Milano (Olimpiadi, settimana della moda, design week) e il rafforzamento delle rotte intercontinentali, in particolare verso gli Stati Uniti, che registrano una crescita del 39% rispetto al primo semestre 2025.

A Malpensa Prime continua a crescere anche l'utilizzo del servizio Fast Track dedicato ai passeggeri VVIP. Nel primo semestre il servizio è stato utilizzato da oltre 3.600 passeggeri su 70 voli dedicati, tra cui delegazioni governative, squadre sportive internazionali e artisti in tournée.