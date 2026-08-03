Aviareps diventa Gsa per l’Italia di beOnd

Aviareps è il Gsa per l’Italia di beOnd, la compagnia premium leisure che ha debuttato con collegamenti sulle Maldive dall’Europa, ma che ha lanciato già lo scorso anno nuove destinazioni come il Mar Rosso saudita.

Quello di Aviareps sull’Italia è un ampliamento della partnership con il vettore: la collaborazione era stata avviata nel 2024 con la nomina a Gsa per i mercati di Germania e Svizzera, ed ora la società supporterà lo sviluppo commerciale della compagnia in Italia e in altri mercati europei strategici attraverso attività di vendita, conoscenza dei mercati locali e relazioni con il trade turistico.

“Fin dall’inizio della nostra partnership, abbiamo riscontrato un forte entusiasmo da parte del trade europeo nei confronti dell’esclusiva proposta premium leisure di beOnd – dice Marcelo Kaiser, coo Aviation di Aviareps -. Siamo grati per la fiducia che beOnd ha riposto nei nostri team e siamo lieti di continuare a supportare l’espansione della compagnia, rafforzandone la visibilità nei principali mercati europei e contribuendo, attraverso il suo network in crescita, a portare un numero sempre maggiore di viaggiatori verso le sue destinazioni”.

La nomina si inserisce, infatti, nel percorso di espansione del network premium leisure di beOnd e nel rafforzamento dei collegamenti tra l’Europa e le destinazioni turistiche più richieste. La compagnia aerea ha recentemente annunciato nuovi collegamenti invernali all-premium da Londra, Parigi, Monaco, Milano, Mosca e Zurigo verso il Mar Rosso saudita, oltre a un ampliamento dei servizi per le Maldive da alcuni aeroporti europei selezionati, con un aumento delle frequenze da Zurigo e Monaco.

“La nostra partnership con Aviareps ha prodotto risultati solidi e costanti in Germania e Svizzera, rafforzando la nostra fiducia nell’ampliamento della collaborazione in una fase cruciale del nostro percorso di crescita – spiega Dhaz Hunjan, chief commercial officer di beOnd -. Con l’espansione del network e l’introduzione di nuove destinazioni, poter contare su un partner commerciale esperto, dotato di una profonda conoscenza dei mercati locali e della stessa ambizione di crescita a lungo termine, ci consente di accelerare lo sviluppo della compagnia in tutta la regione. Siamo lieti di proseguire insieme su questa strada”.