Volotea, poker di novità per l’estate dall’aeroporto di Verona

Entra nel vivo l’estate di Volotea all’aeroporto di Verona. La compagnia aerea ha aperto i nuovi collegamenti per Malaga, Atene, Minorca e il 5 agosto darà il via ai servizi per Karpathos.

La programmazione estiva prevede: due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, per Malaga; doppia frequenza settimanale, la domenica e il giovedì, per Atene e Minorca; e una frequenza a settimana, ogni mercoledì per Karpathos.

Queste ultime novità si aggiungono ai collegamenti per Comiso e per Aalborg, avviati nei mesi scorsi.

“L’avvio di un nuovo collegamento è sempre un momento significativo perché rappresenta il risultato di un investimento concreto sul territorio e offre ai passeggeri nuove opportunità di viaggio - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo felici di inaugurare queste quattro destinazioni da Verona: Malaga, Atene, Minorca e Karpathos arricchiscono ulteriormente il nostro network internazionale e confermano l’impegno della compagnia nel proporre collegamenti diretti verso destinazioni molto richieste dal mercato leisure”.