Qatar Airways, Lufthansa e HK Express sono le compagnie aeree che offrono la migliore esperienza a bordo nel 2026, secondo la classifica stilata da AirlineRatings. La valutazione si basa sull'offerta on-board e divide i vettori in tre categorie: full-service, ibridi e low cost.

Qatar Airways: eccellenza nei vettori full-service

Qatar Airways conquista il primo posto tra le compagnie aeree full-service, confermandosi leader mondiale per qualità del servizio. Il vettore di Doha precede Cathay Pacific e Singapore Airlines sul podio. La compagnia qatariota si distingue per l'innovazione tecnologica, il comfort delle cabine e l'eccellenza del servizio clienti.

Completano la top 5 Korean Air e Starlux Airlines, seguite da Japan Airlines, Turkish Airlines ed Emirates. La classifica premia anche Air New Zealand ed Etihad Airways nella top ten.

Lufthansa domina tra i vettori ibridi

Nella categoria dei vettori ibridi - compagnie che adattano gli standard di offerta in base alle tratte e ai mercati - Lufthansa si aggiudica il primo posto. Il vettore tedesco supera West Jet e Virgin Australia, dimostrando la capacità di bilanciare efficienza operativa e qualità del servizio.

La top ten include Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, Swiss, Finnair, British Airways e TAP Portugal. Nota positiva per ITA Airways, che si posiziona al 20° posto, consolidando la sua presenza nel mercato internazionale.

HK Express: sorpresa tra le low cost

Tra le compagnie low cost, HK Express conquista il primo posto, superando colossi come Jetstar e AirAsia Group. Il vettore di Hong Kong si distingue per il rapporto qualità-prezzo e l'efficienza operativa sui collegamenti asiatici.

Sul podio anche Air Baltic e Scoot (4° e 5° posto), seguite da FlyNas e Breeze. La top ten si completa con easyJet, Wizz Air e Vietjet Air. Ryanair, nonostante la leadership di mercato, si ferma all'11° posto.

Metodologia e criteri di valutazione

AirlineRatings ha valutato le compagnie aeree mondiali, analizzando diversi parametri: comfort dei sedili, qualità del cibo, intrattenimento a bordo, servizio clienti e innovazione tecnologica. La suddivisione in tre categorie riflette l'evoluzione del settore aereo e le diverse strategie commerciali.

Le classifiche complete sono consultabili qui