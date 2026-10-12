Zucchetti porta l’evoluzione digitale a TTG Travel Experience

“L’evoluzione digitale ci porta a proporre soluzioni concrete che gli operatori di settore possano utilizzare con reale vantaggio in termini di riduzione del tempo dedicato all’operatività e di aumento dei margini”. Così Angelo Guaragni, amministratore delegato Zucchetti Hospitality, racconta le novità che il Gruppo Zucchetti presenterà nel corso di TTG Travel Experience a Rimini.

“Sul fronte dei Revenue Management System siamo in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni tipologia di struttura ricettiva con le nostre soluzioni. Otello AI , l’assistente virtuale per gli hotel che, grazie all’AI, semplifica la gestione delle richieste rispondendo 24/7 agli ospiti. Tra le novità AI oriented che Zucchetti porta al TTG, abbiamo inoltre il nuovo RMS Light che si adatta alle necessità delle strutture che vogliono uno strumento semplice per gestire le tariffe.

Questo RMS completa la già ricca offerta di Revenue Management System Zucchetti, che si presenta con due importanti innovazioni al TTG. Lybra Assistant e Rateboard hanno infatti creato due sistemi di intelligenza artificiale nelle rispettive tecnologie: Zenit e Next, due veri assistenti AI di revenue management costruiti e addestrati per l’hospitality” dice ancora Guaragni.

Gli albergatori, grazie a Zucchetti Digital Payments , possono anche verificare in tempo reale le carte di credito, pre-autorizzare addebiti o rimborsi, nonché controllare i dettagli di ogni operazione e pagamento incassato e successivamente riconciliare in maniera semplice le transazioni a livello contabile. E ancora, Travel Data Lake che mette in relazione, per la prima volta in un'unica infrastruttura, la domanda espressa dai viaggiatori e il venduto reale letto direttamente dai PMS e dai channel manager del Gruppo: 234.000 camere osservate ogni notte, 80 milioni di ricerche di soggiorno e 72 milioni di ricerche di volo all'anno.