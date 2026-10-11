Arabia Saudita, la Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari

Gli Houthi filo-iraniani dello Yemen hanno ribadito la minaccia di colpire gli aeroporti e lo spazio aereo saudita, all'indomani di un attacco contro l'aeroporto di Riad che ha causato 12 vittime, il più letale degli ultimi dieci anni nel Regno, riporta Ansa.

Gli aggiornamenti della Farnesina a seguito dell’attacco all’aeroporto sconsigliano i viaggi non necessari in Arabia Saudita. Questo l’avviso pubblicato: “In considerazione degli ulteriori incidenti che hanno interessato l’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, nel ricordare che si suggerisce il rinvio dei viaggi non necessari verso il Paese, si raccomanda ai connazionali di evitare spostamenti non essenziali verso l’area dell’aeroporto e l’utilizzo dello scalo per arrivi/partenze. Il traffico aereo internazionale e interno è interessato da sospensione a intermittenza e cancellazioni e si ribadisce l’indicazione di mantenersi aggiornati tramite le compagnie aeree di riferimento e le indicazioni delle autorità locali”.