L’Austria torna a TTG, il mercato italiano segna +10,9% nell’estate 2026

Alla vigilia di un’alta stagione invernale, Austria Tourism ha rilasciato i dati estivi, che mostrano una crescita del mercato italiano. Da maggio ad agosto 2026, infatti, i pernottamenti degli ospiti italiani sono stati 1,48 milioni (+10,9% sul 2025) e gli arrivi 509.200 (+11,6% sul 2025). Con questo risultato l’Italia si colloca al 5° posto tra i mercati di provenienza dell’Austria ed è tra quelli con la crescita più forte.

Nel solo mese di agosto gli ospiti italiani hanno registrato 842.900 pernottamenti (+8,1%); da gennaio ad agosto 2026 i pernottamenti italiani hanno raggiunto 2,14 milioni (+8,0%). Herwig Kolzer, direttore di Austria Tourism per Italia e Spagna, commenta: “L’Italia è per l’Austria un mercato di straordinario dinamismo: nell’estate 2026 i pernottamenti degli ospiti italiani sono cresciuti di quasi l’11%. Grazie ai migliori collegamenti ferroviari e al forte interesse dei tour operator per città, Avvento e Capodanno, guardiamo con fiducia alla prossima stagione”.

Austria Tourism sarà presente a TTG Travel Experience per rafforzare contatti e partnership sul mercato italiano. Lo stand collettivo riunisce nove partner austriaci: Ente regionale della Carinzia, Ufficio turistico di Salisburgo, Regione di Graz, Ufficio turistico Kufsteinerland, Condituz Hospitality, Ferrovie Austriache OEBB, GROHAG/Salzwelten, Vit Promotion, advenio Reisen.

Il trade italiano è altresì invitato a partecipare ai prossimi eventi in calendario: un workshop b2b a Firenze il 10 novembre e a Milano l’11 novembre. Inoltre, sono aperte le iscrizioni per l’ATB a Vienna il 26-28 gennaio 2027.

Collegamenti migliorati

Da giugno 2026 SkyAlps collega Roma Fiumicino direttamente con Salisburgo e Klagenfurt. Il volo per Salisburgo è stato prolungato: dal 27 ottobre 2026 fino all’inizio di gennaio 2027 sarà operato ogni lunedì e venerdì e, dopo una breve pausa stagionale, tornerà in programma dall’inizio di marzo 2027.

Anche il treno acquista sempre più importanza. Grazie alla nuova Koralmbahn, un Railjet diretto collega Trieste con Vienna, passando per Udine, Villaco, Klagenfurt e Graz, in circa 6 ore e mezza anziché oltre 9. I treni notturni portano direttamente a Vienna e, dall’estate 2027, il Frecciarossa viaggerà via Innsbruck fino a Monaco di Baviera.