Contabili esperti di turismo sempre più rari: come si organizzano le agenzie

Nel primo semestre 2026 quasi un’assunzione su due è stata difficile da coprire (Cnel-Unioncamere). E solo l’8% dei laureati in economia sceglie la carriera nello studio professionale (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

Nel turismo pesa anche la specificità: regime IVA speciale, servizi eterogenei, picchi stagionali che si sommano alle scadenze. Molte agenzie affidano già all’esterno i contenuti del sito e dei social. Anche per la contabilità esistono realtà specializzate che le affiancano.

Ne abbiamo incontrata una: Methodica. Valentina Rosa, Service Manager, ci ha raccontato quando conviene affidare la contabilità all’esterno e come si parte, prima ancora di toccare un documento.

I casi più frequenti sono due: l’agenzia che cresce più in fretta della sua struttura interna, e quella che perde una risorsa e deve garantire continuità.

Ma cosa passa a Methodica e cosa resta al commercialista? E perché lavorare sul gestionale dell’agenzia cambia il modo di leggere la redditività di ogni pratica?

Le risposte sono nell’intervista completa. E a TTG Travel Experience si possono chiedere direttamente a lei: Pad. C5, Stand 339.