Un 2027 sotto due incognite per il mercato alberghiero italiano, ovvero i costi dell’energia e il personale. A dare uno sguardo al futuro prossimo è Nicola Scolamacchia presidente di Assohotel: “Nel 2026 il fatturato è andato bene, ma il problema degli albergatori restano i costi energetici, cresciuti del 10/15%”, ha dichiarato. Un costo che, secondo Assohotel, difficilmente si riesce a trasferire sui clienti, a differenza ad esempio delle compagnie aeree. “È diventata una voce di uscita sempre più importante e sempre meno prevedibile. Per il budget 2027 non sappiamo bene quante risorse prevedere”, ha aggiunto.

Il secondo aspetto che graverà sul prossimo anno alberghiero, secondo Assohotel, sarà la ricerca di personale. “Il lavoro in hotel non è più attrattivo. Dobbiamo cambiare lo storytelling, non è vero che sia malpagato e non è vero che non permetta di fare carriera”, ha concluso.