TTG Italia
Italian Exhibition Group

L’Isola di Aruba verso il 2027: il valore di un’ospitalità che crea relazione

L’Isola di Aruba verso il 2027: il valore di un’ospitalità che crea relazione
Mangel Halto

Per il 2027 Aruba punta a valorizzare un’offerta che va oltre l’immagine delle sue celebri spiagge, invitando i viaggiatori a scoprire le tante sfumature dell’isola. Il riconoscimento dell’intero territorio come Riserva della Biosfera Unesco, ottenuto a giugno 2026, rafforza questa visione, valorizzando la biodiversità, il patrimonio culturale e un modello di sviluppo in armonia con l’ambiente.

  • Bubali Bird Sanctuary
    Bubali Bird Sanctuary

Dalle coste al Parco Nazionale Arikok, dai paesaggi dell’entroterra agli ecosistemi marini, Aruba offre molteplici occasioni per lasciarsi guidare dalla curiosità e senza fretta. Accanto al relax sul mare, trovano spazio la scoperta della natura, l’incontro con la cultura locale e le esperienze legate alla vita dell’isola. Un invito a prendersi il tempo per conoscerla davvero.

  • Parco Nazionale Arikok
    Parco Nazionale Arikok

In questa visione si inserisce Una Promessa per Aruba, l’iniziativa che esprime il legame tra Aruba e i suoi ospiti, attraverso un impegno condiviso per la tutela della natura e il rispetto della comunità locale. Il messaggio è arrivato anche in Italia: il 7 novembre, un’activation nelle piazze di Torino e Reggio Emilia ha invitato i passanti a riflettere sul proprio modo di viaggiare. Per Aruba, il futuro dell’ospitalità passa anche da qui: creare una relazione autentica con chi la sceglie, offrendo motivi sempre nuovi per scoprirla e portarne con sé un ricordo che va oltre la vacanza.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana