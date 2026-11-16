L’Isola di Aruba verso il 2027: il valore di un’ospitalità che crea relazione

Per il 2027 Aruba punta a valorizzare un’offerta che va oltre l’immagine delle sue celebri spiagge, invitando i viaggiatori a scoprire le tante sfumature dell’isola. Il riconoscimento dell’intero territorio come Riserva della Biosfera Unesco, ottenuto a giugno 2026, rafforza questa visione, valorizzando la biodiversità, il patrimonio culturale e un modello di sviluppo in armonia con l’ambiente.
Dalle coste al Parco Nazionale Arikok, dai paesaggi dell’entroterra agli ecosistemi marini, Aruba offre molteplici occasioni per lasciarsi guidare dalla curiosità e senza fretta. Accanto al relax sul mare, trovano spazio la scoperta della natura, l’incontro con la cultura locale e le esperienze legate alla vita dell’isola. Un invito a prendersi il tempo per conoscerla davvero.
In questa visione si inserisce Una Promessa per Aruba, l’iniziativa che esprime il legame tra Aruba e i suoi ospiti, attraverso un impegno condiviso per la tutela della natura e il rispetto della comunità locale. Il messaggio è arrivato anche in Italia: il 7 novembre, un’activation nelle piazze di Torino e Reggio Emilia ha invitato i passanti a riflettere sul proprio modo di viaggiare. Per Aruba, il futuro dell’ospitalità passa anche da qui: creare una relazione autentica con chi la sceglie, offrendo motivi sempre nuovi per scoprirla e portarne con sé un ricordo che va oltre la vacanza.
Tre giornate di confronto, formazione e condivisione tra professionisti del turismo. Dall’8 al 10 novembre, la Convention “Euphemia | Una storia tutta...
Un continente in miniatura, Riserva della Biosfera e Starlight Tourist Destination UNESCO, con il valore aggiunto di un clima subtropicale che assicura...
Il Black Friday è la settimana in cui i clienti cercano l’occasione migliore, e di solito a guadagnarci davvero sono soprattutto loro. Quest’anno Yanolja...
Oggi, 11 novembre, SIAP presenta Viaggio. La nuova app per agenzie di viaggio e tour operator nasce per mantenere viva la relazione con il viaggiatore...