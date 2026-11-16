La brand reputation nell’era dell’IA: conta la qualità dei contenuti

“Da SEO a GEO”, ovvero dalla ricerca di informazioni all’intelligenza della conversazione. Cosa bisogna fare per implementare la propria readiness alle richieste di mercato? ”Occorre superare l’eccesso di segmentizzazione degli attuali sistemi operativi - ha spiegato in un recente confronto Stefania Filippone, managing director Accenture -. Troppi dati non sono utili, se non sappiamo esattamente come metterli in correlazione, per cui la creazione di Agentic AI va subordinata al disegno di un journey peculiare per ogni singola attività commerciale”.

Con il venir meno della standardizzazione dei processi, le domande di mercato tenderanno dunque a divenire più multimodali ed emozionali, rendendo meno vincolante il sistema di ricerca basato su stringhe, a favore invece di riconoscimenti basati sulla profondità degli argomenti.

“Meno selettività significa in realtà più intelligenza - ha osservato Fabio Galetto, sales leader Travel & Automotive Google - perché prioritario è il modo di conoscere temi e clienti, non quali passaggi compiere per costruire il matching. Il focus della sematica si sposta cioé sull’arricchimento dei dati statistici dei propri siti, sulla qualità delle tabelle inserite, così come delle citazioni scientifiche e delle fonti accreditate, grazie a cui viene aumentato il valore probabilistico dei contenuti”. Mantenere aggiornati i propri modelli linguistici, ottimizzare costantemente i contenuti multimodali e apparire in recensioni stampa, in quanto strumenti di rafforzamento della brand reputation, sono dunque le vere funzioni chiave per permettere a tour operator e agenti di viaggi di farsi trovare oggi dall’AI.