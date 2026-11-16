Oltre 2 milioni di voli gestiti, un traffico in crescita e una puntualità che fanno dell'Italia la regina dei cieli europei. Enav ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre con questi dati. I primi nove mesi dell'anno “sono stati caratterizzati da una continua e decisa crescita del traffico aereo, con l’Italia che si conferma best performer tra le principali nazioni europee, con un aumento del 7,2% degli aerei gestiti”.

Risultato positivo soprattutto se confrontato con la crescita media dell’area Eurocontrol, ferma ad un + 0,3%, o con i principali paesi europei come la Spagna +4,1%, la Francia +3,7%, la Gran Bretagna +2,2% e la Germania che registra lo 0%. Scendendo più nello specifico, i dati Enav dicono che il traffico aereo nazionale è cresciuto del 3,6% rispetto al 2025, mentre quello internazionale del 7%. La componente di sorvolo (ovvero gli aerei che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo) è invece aumentata dell’8,3%.

“Il trasporto aereo nazionale attraversa una fase di forte espansione e i risultati dei primi nove mesi confermano il ruolo da protagonista di Enav – ha dichiarato l’amministratore delegato Igor De Biasio - . La nostra capacità di gestire una crescita così sostenuta, mantenendo livelli di puntualità tra i migliori in Europa, con un ritardo medio di appena 0,028 minuti per volo assistito, dimostra come Enav sappia coniugare eccellenza operativa, qualità del servizio e creazione di valore”.

Buoni anche i risultati finanziari di Enav, con i ricavi consolidati pari a 812,8 milioni di euro, in aumento dell’8,6% rispetto al corrispondente periodo del 2025, e un utile netto consolidato di 90,9 milioni di euro, in aumento del 36,5%. Alla luce di questi numeri, Enac ha rivisto a rialzo la previsione di crescita dei voli gestiti nei cieli italiani nel 2026, dal 6 al 7%.

Roberto Saoncella