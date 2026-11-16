La storia della crociera infinita e del suo epilogo

Doveva essere una crociera infinita e da favola, invece è iniziata male ed è finita peggio. Villa Odyssey, la crociera intorno al mondo extra lusso che sarebbe dovuta durare quasi 4 anni, toccare 450 porti e durante la quale si potevano comprare cabine o appartamenti dove poter trasferire temporaneamente anche la propria residenza, è già terminata.

La partenza era stata fissata per la fine estate del 2024, ma al momento dell’arrivo dei primi 200 ospiti, un problema tecnico lasciò in porto a Belfast la nave per 3 mesi, rinviando la partenza al 2025. Nel 2026, dopo neanche un anno di navigazione, cominciano i primi problemi di insolvenza per la Villa Via Residence, la compagnia di navigazione americana che gestiva il progetto.

Il caro carburante ha fatto il resto e le scorse settimane il comandante ha preso la decisione di far sbarcare tutti gli ospiti, che avevano pagato anche 900mila euro per la crociera, nel porto cambogiano di Sihanoukville. Il 10 novembre scorso, infine, l’ultimo atto.

L’autorità portuale di Singapore ha messo sotto sequestro la nave e passato la sua gestione ai creditori.