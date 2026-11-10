Viva Maya compie 30 anni: a dicembre un mese di festeggiamenti nella Riviera Maya

Trent'anni di attività, un percorso di crescita scandito da investimenti e rinnovamenti e un legame consolidato con il mercato italiano. Viva Maya by Wyndham, inaugurato nel dicembre 1996 a Playacar, celebra questo importante anniversario con un intero mese di iniziative dedicate agli ospiti, tra cultura messicana, intrattenimento e tradizioni locali, nel segno della filosofia di ospitalità che contraddistingue Viva Resorts by Wyndham. Le celebrazioni prenderanno il via il 1° dicembre, con una giornata inaugurale scandita da una fiera dedicata alle tradizioni messicane, esibizioni di mariachi e spettacoli folkloristici. Il calendario proseguirà per tutto il mese con serate tematiche, musica dal vivo, feste Viva 30 e Foam Party, secondo il format delle feste tematiche Viva Vibe.

Una storia di crescita, con l'Italia tra i mercati di riferimento L'apertura di Viva Maya ha rappresentato un passaggio strategico nell'espansione internazionale di Viva Resorts by Wyndham, segnando l'ingresso del gruppo in Messico dopo le esperienze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. Un percorso proseguito nel 1997 con l'inaugurazione del vicino resort Viva Azteca e consolidato nel 2003 attraverso l'alleanza con Wyndham (tra i maggiori gruppi alberghieri internazionali). Il mercato italiano ha accompagnato questa crescita fin dagli esordi, grazie a relazioni commerciali sviluppate con alcuni dei principali operatori del turismo organizzato, da Francorosso a Press Tours, oggi marchi confluiti in Alpitour World. Un rapporto che trova riscontro anche nell'identità del resort, dove la dimensione internazionale si combina con un'ospitalità particolarmente attenta alle abitudini della clientela italiana. La direzione è affidata a Marco Gobbi, affiancato da numerosi collaboratori italiani, tra cui uno chef. Infatti, anche la proposta gastronomica riflette questa sensibilità, dal ristorante di cucina italiana al Café Maya, con caffetteria e piccola pasticceria incluse nella formula all inclusive.

Un prodotto in costante evoluzione Affacciato direttamente sul mar dei Caraibi, a pochi minuti da Playa del Carmen e a circa 60 chilometri dall'aeroporto internazionale di Cancún, Viva Maya by Wyndham conta 615 camere, due piscine e cinque ristoranti, con una proposta gastronomica che spazia dalle specialità messicane alla cucina mediterranea e internazionale. La formula all inclusive 24 ore su 24 comprende ristorazione, bevande, attività sportive e intrattenimento, con un'offerta particolarmente articolata per chi ricerca una vacanza dinamica. Tra le esperienze distintive figurano il trapezio volante con istruttori, i campi da tennis, la parete di arrampicata e numerose discipline acquatiche. Completano i servizi il miniclub, una piscina relax riservata agli adulti e un grande teatro con otto megaschermi per gli spettacoli serali. Il progressivo ammodernamento delle strutture ha contribuito a mantenere competitivo il resort, preservandone l'identità originaria. Tra gli interventi più recenti figurano la riqualificazione della piscina principale e il rinnovamento della lobby, nell'ambito di una strategia orientata al costante miglioramento dell'esperienza di soggiorno.