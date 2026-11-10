Emma Villas: cresce anche in autunno la richiesta di ville di lusso

Si allunga anche la stagione di un comparto tradizionalmente estivo: l’extralberghiero. I dati sono quelli di Emma Villas, che tra il 1° settembre e il 30 novembre 2026 registra un aumento del 9% delle prenotazioni e del 10,4% delle notti prenotate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una cifra confermata anche dall’ampiezza dell’offerta: sono 477 le ville in portfolio con almeno una prenotazione autunnale (+1,9% rispetto al 2025).

“I dati che registriamo in questa seconda parte dell’anno - commenta Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas - confermano una trasformazione strutturale nelle abitudini di viaggio: il calendario delle vacanze si sta ampliando e la domanda si distribuisce sempre più oltre i tradizionali picchi estivi. Un cambiamento che trova riscontro anche nelle ricerche effettuate sul nostro sito, dove l’interesse per i soggiorni autunnali è cresciuto del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

A sostenere questa evoluzione contribuisce anche un diverso modo di intendere la vacanza. Secondo l’Osservatorio sulle vacanze 2026 di Emma Villas, realizzato con AstraRicerche, 7 italiani su 10 associano infatti una vacanza rigenerativa al contatto con la natura. Tra gli elementi maggiormente ricercati emergono inoltre la distanza dal caos urbano (70,9%), lo spirito autentico dei luoghi (62,4%) e il silenzio (58,3%) . È proprio in questo contesto che fenomeni stagionali come il foliage possono trasformarsi da semplice attrazione paesaggistica a vera motivazione di viaggio.

Esperienze di qualità anche fuori stagione

“Per Emma Villas - aggiunge Bisogno - ciò significa leggere e accompagnare questa evoluzione, valorizzando proprietà e territori lungo un arco temporale più esteso. La crescente attenzione verso natura, benessere e ritmi più sostenibili, già emersa attraverso i concetti di Healiday e Soul-stay, trova oggi riscontro concreto nei numeri, che indicano un interesse crescente per esperienze di qualità anche fuori stagione. È su questa direttrice che intendiamo continuare a investire, promuovendo la villa come destinazione e contribuendo alla valorizzazione dell’intero ecosistema turistico italiano”.

Tra le regioni preferite in questo periodo è l’Umbria a registrare il maggiore incremento di interesse sul sito di Emma Villas: tra il 1° settembre e il 29 ottobre 2026, infatti, le pagine dedicate alle ville della regione hanno totalizzato oltre 12mila sessioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

In Toscana, dove Emma Villas propone strutture come Villa Il Pozzo, Podere Sant’Eugenio e Tenuta di Pratello, nel periodo considerato le pagine dedicate alle ville della regione hanno registrato oltre 8mila sessioni in più rispetto allo stesso intervallo del 2025. Tra il 1° settembre e il 29 ottobre 2026 le pagine sulle strutture dell’Emilia Romagna hanno registrato oltre 4mila sessioni in più, oltre 2mila in più quelle siciliane e 1.700 in più quelle piemontesi.