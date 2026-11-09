Nuovi aerei a rilento:un freno per il turismo

È stato un 2026 di forte competizione fra Boeing e Airbus, ma per i due giganti dell’industria aeronautica mondiale le difficoltà ancora restano e potrebbero diventare loro stessi il principale limite alla crescita del traffico aereo mondiale. Nei primi 9 mesi dell’anno, Airbus ha infatti superato il costruttore americano per il numero di aeromobili consegnati, 547 contro 475.

L’azienda di Tolosa ha quindi accelerato la produzione, arrivando a 72 consegne mensili (contro le 57 di Boeing), e un ambizioso obiettivo di realizzare 870 aerei entro l’anno e riportare così la produzione ai livelli record del 2018. Ma i problemi nella catena di approvvigionamento restano e ad essere in ritardo sono soprattutto i motori come Pratt & Whitney o Cfm.

In casa Boeing invece cominciano a fare effetto i 2 anni di cura del nuovo amministratore delegato Kelly Ortberg, e infatti nel 2026 gli americani sono tornati primi negli ordini, con 165 nuove commesse solo nel mese di settembre, rispetto alle 17 registrate da Airbus. Sono state ridotte anche le perdite, passate dai quasi 6 miliardi di dollari dello scorso anno, ai 551 milioni del 2026.

Consegne in ritardo

A preoccupare per entrambe è però il backlog, ovvero il portafoglio ordini, che vede Airbus a 9.310 aerei commerciali ancora da produrre contro i 6.370 di Boeing, un numero che, con i ritmi attuali, potrebbe significare 12 anni di attesa. Gli analisti dicono che una vera normalizzazione del settore non sarà possibile prima del 2030, poi la produzione tornerà a salire, ma per smaltire le richieste in tempi accettabili bisognerà arrivare a 200 aerei l’anno.

Intanto, secondo le stime Iata, i ritardi nelle consegne, insieme alla necessità di tenere in servizio aerei più vecchi e alla ricerca di pezzi di ricambio, costano alle compagnie 3 miliardi di euro in più l’anno e generano ulteriori 12 milioni di tonnellate di Co2. L’inserimento nel settore di nuovi concorrenti potrebbe mitigare il problema, ma anche se la cinese Comac scalda i motori e si dice pronta entro il 2031 ad ottenere tutte le certificazioni per vendere in occidente, e la brasiliana Embraer ha raggiunto una produzione di 22 aerei mensili, i tempi restano lunghi.

Più delle tensioni geopolitiche mondiali impreviste, insomma, potrebbe essere questo il vero freno alla crescita futura dell’aviazione mondiale.