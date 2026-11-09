Klm, razionalizzazione per ridurre i costi

Riduzione dei dipendenti e razionalizzazione della flotta, sono le decisioni di Klm, nonostante i buoni risultati trimestrali. Il Sole 24 Ore riporta infatti che il vettore olandese ha annunciato il taglio del numero di posti di lavoro di un ulteriore 15%, circa mille ulteriori esuberi nei prossimi anni, nell’ambito del piano aziendale per ridurre i costi e ripristinare la redditività.

Accanto a queste misure Klm ha annunciato anche la riorganizzazione di parte delle proprie attività e una riduzione della flotta europea, attraverso la dismissione degli aerei più vecchi. Tali interventi sono pensati per consentire a Klm di raggiungere un risparmio a lungo termine superiore all’8%.