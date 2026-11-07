Travel Expert affida il Mice a Maddalena Amatruda

Travel Expert affida a Maddalena Amatruda lo sviluppo della divisione Mice e Incentive, con l’incarico di consolidarne il percorso e accompagnare i consulenti di viaggio nell’acquisizione e nella gestione della clientela aziendale. Entrata lo scorso settembre come Mice Development & Digital Marketing Manager, la professionista porta un’esperienza di oltre 25 anni nel Gruppo Uvet.

La nomina si inserisce in una fase di espansione dell’area, che a tre anni dall’apertura rappresenta il 10% del giro d’affari complessivo. A questo risultato si affianca l’interesse manifestato dal 20% dei Personal Travel Expert a operare nel comparto: una base sulla quale costruire nuove occasioni di business attraverso un presidio dedicato.

Amatruda avrà il compito di guidare lo sviluppo commerciale dell’area Mice, coordinando le attività della rete dei Personal Travel Expert specializzati nel settore, con il supporto dei cinque Mice Senior Consultant. “Ci rivolgiamo principalmente alle piccole e medie imprese - ha dichiarato Amatruda - un segmento nel quale possiamo valorizzare la nostra flessibilità e capacità di costruire progetti su misura. Al tempo stesso, siamo in grado di rispondere anche alle esigenze di aziende più strutturate e di grandi dimensioni”.

“L’ingresso di Maddalena rafforza un modello che unisce l’autonomia professionale dei nostri consulenti alla solidità del network. Nel Mice, anche le sinergie con il Gruppo Frigerio permettono di accedere a risorse e competenze difficilmente disponibili al singolo. È su questa integrazione che intendiamo investire per rendere la nostra offerta sempre più completa e competitiva”, ha concluso Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert.